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Сергей Сафарьян: «Назначение судьи Сороки на матч «Орша» – «Сморгонь» у меня не вызвало никаких замечаний»
22.02.2017 12:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян дал показания по делу Николая Рындюка, которое слушается в суде Центрального района города Минска.
– С вами согласовывались списки с назначениями судей?
– Да. Я просматривал списки и высказывал свое мнение по тем судьям, которых знал лично. Просматривал протоколы всех лиг перед тем, как утвердить. Если проект не устраивал, высказывал замечания. Затрудняюсь ответить, как часто: может, каждый тур, может, через тур. Назначение судьи Сороки на матч «Орша» — «Сморгонь» у меня не вызвало никаких замечаний. Эта встреча не относилась к статусной, поэтому вопросов не возникало, – сказал Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Назначение судьи Сороки на матч «Орша» – «Сморгонь» у меня не вызвало никаких замечаний»
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян дал показания по делу Николая Рындюка, которое слушается в суде Центрального района города Минска.
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