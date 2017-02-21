﻿ Сергей Сафарьян: «Назначение судьи Сороки на матч «Орша» – «Сморгонь» у меня не вызвало никаких замечаний». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Назначение судьи Сороки на матч «Орша» – «Сморгонь» у меня не вызвало никаких замечаний»

22.02.2017 12:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян дал показания по делу Николая Рындюка, которое слушается в суде Центрального района города Минска.

– С вами согласовывались списки с назначениями судей?

– Да. Я просматривал списки и высказывал свое мнение по тем судьям, которых знал лично. Просматривал протоколы всех лиг перед тем, как утвердить. Если проект не устраивал, высказывал замечания. Затрудняюсь ответить, как часто: может, каждый тур, может, через тур. Назначение судьи Сороки на матч «Орша» — «Сморгонь» у меня не вызвало никаких замечаний. Эта встреча не относилась к статусной, поэтому вопросов не возникало, – сказал Сафарьян.

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Теги: Минск
 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян дал показания по делу Николая Рындюка, которое слушается в суде Центрального района города Минска.

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