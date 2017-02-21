Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян дал показания по делу Николая Рындюка, которое слушается в суде Центрального района города Минска.

– С вами согласовывались списки с назначениями судей?

– Да. Я просматривал списки и высказывал свое мнение по тем судьям, которых знал лично. Просматривал протоколы всех лиг перед тем, как утвердить. Если проект не устраивал, высказывал замечания. Затрудняюсь ответить, как часто: может, каждый тур, может, через тур. Назначение судьи Сороки на матч «Орша» — «Сморгонь» у меня не вызвало никаких замечаний. Эта встреча не относилась к статусной, поэтому вопросов не возникало, – сказал Сафарьян.

Николай Рындюк: «Хотел, чтобы Жуков посодействовал назначению опытного арбитра»