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Жуков отказался давать показания по делу Рындюка
22.02.2017 14:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня суд Центрального района города Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Рындюка.
Напомним, главного тренера «Сморгони» обвиняют в даче взятки бывшему главе департамента судейства и инспектирования БФФ Андрею Жукову.
Отметим, что сам Жуков был доставлен на заседание в качестве свидетеля, но отказался давать показания.
Добавим, бывшему футболисту сборной Беларуси инкриминирована ч.1 ст.431 уголовного кодекса РБ. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
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Сегодня суд Центрального района города Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Рындюка.
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