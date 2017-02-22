Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец прокомментировал для корреспондента Tribuna.com поражение от «Локомотива» (2:7, счет в серии 0-2) в рамках плей-офф Кубка Гагарина.

– Конечно, неприятно начинать серию с 0-2, но нам ничего не остается, кроме как сделать выводы и попытаться исправить ситуацию в домашних матчах.

– Такое поражение как сегодня может прибить морально и физически?

– Будем надеяться, что оно наоборот нас раззадорит и подстегнет. Нам уже отступать некуда. Нужно постараться исправиться перед минскими болельщиками.

– Что вообще произошло сегодня? Быть может, два дисциплинарных удаления сбили начальные построения?

– Удаления стали следствием того что мы изначально не выполняли тренерский план. Отсюда и такой результат.

– Вудкрофт сказал, что «Локомотив» сегодня хотел победить больше «Динамо».

– Возможно, так и есть. В плей-офф началась совершенно другая игра. В первых двух матчах «Локомотив» был сильнее.

– Что должно измениться в игре «Динамо», чтобы дома ситуация исправилась?

– Нужно четко выполнять план тренера и стараться допускать меньше ошибок. Нужно сразу играть в свою игру, а не ждать, пока петух в задницу клюнет.

– В первых двух матчах серии показалось, что «Локомотив» бежит быстрее и чувствует себя физически лучше.

– Лично я себя ощущаю хорошо. Да и от других ребят не слышал жалоб от усталости.

– Третья шайба «Локомотива» была заброшена после твоей ошибки. Что произошло?

– Шайба от борта летела по воздуху. Я попытался опустить ее на лед и думал, что игрок «Локомотива» пойдет на меня. Он же остался на месте и перехватил шайбу. Это мой технический брак.

– После седьмой шайбы болельщики перестали поддерживать команду стоя и на насколько минут сели на свои места.

– Не имею права осуждать их действия. Наши фанаты преодолели не одну сотню километров, чтобы добраться сюда. Конечно, они ожидали увидеть другую игру и другой результат. Понимаем, что им неприятно. Постараемся исправиться на «Минск-Арене», – сказал Готовец.

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