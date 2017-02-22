﻿ Андрей Степанов: «Мы не сломлены. Будем продолжать борьбу». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Андрей Степанов: «Мы не сломлены. Будем продолжать борьбу»

23.02.2017 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард минского «Динамо» Андрей Степанов прокомментировал поражение своей команды от ярославского «Локомотива» (2:7) в рамках второй встречи 1/8 финала Кубка Гагарина.

– Что думаете о случившемся?

– Неприятно, конечно, что проиграли. Но у нас сейчас две домашние игры — будем настраиваться. Нас не сломить ни психологически, ни физически. Едем домой, будем делать правильные выводы и сражаться.

– Что сказал команде Вудкрофт после матча?

Давайте это оставим внутри коллектива и не будем об этом, ладно? Считаю, это правильно: все, что происходит в раздевалке, должно там и оставаться. По крайней мере до конца плей-офф. Понятно, что несколько минут после финальной сирены у всех было опустошение. Потом все высказались и сошлись на том, что, повторюсь, мы не сломлены. Будем продолжать борьбу.

– Что не удалось, кроме результата?

– Так получилось, так сложились обстоятельства. Было несколько удалений плюс пропустили быстрые голы, в том числе в меньшинстве. Отсюда и поражение.

– Физически теперь было труднее, чем во вторник?

– Не сказал бы. Много факторов воздействуют на ход матча, на счет. Потому игра и уходит в нежелательное русло.

– Как считаете, дома реально переломить ход серии? Все же на заполненной «Минск-Арене» приезжей команде играть тяжело.

– Дома всегда играть приятнее. Свои болельщики гонят вперед. Тем более это плей-офф, здесь особая атмосфера. Мы верим в успех, будем биться от ножа, до последней минуты, секунды, – сказал Степанов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард минского «Динамо» Андрей Степанов прокомментировал поражение своей команды от ярославского «Локомотива» (2:7) в рамках второй встречи 1/8 финала Кубка...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кирилл Готовец: «Понимаем, что болельщикам неприятно. Постараемся исправиться на «Минск-Арене»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика