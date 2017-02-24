﻿ Кирилл Готовец: «Возможно, думали, что будет легкая или хотя бы равная серия из-за того, что мы в таблице с «Локомотивом» рядом». 21.by
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Кирилл Готовец: «Возможно, думали, что будет легкая или хотя бы равная серия из-за того, что мы в таблице с «Локомотивом» рядом»

25.02.2017 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец прокомментировал ход серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0-3).

- Почему мы не видим ту команду, которая была в регулярке?

– Трудно сказать, что происходит. Не выполняем установку тренера, играем недисциплинированно – все те проблемы, что были у нас в сезоне.

- Но в большинстве матчей не было проблем. Почему сейчас возникли?

– Возможно, до конца не подготовились. Возможно, думали, что будет легкая или хотя бы равная серия из-за того, что мы в таблице с «Локомотивом» рядом. Но «Локо» заряжен сильнее, играет дисциплинированнее. Да и установку наверняка четко выполняют. А мы все делаем наоборот.

- Возможно, пришла какая-то самоуверенность в своих силах после неплохой регулярки?

– Сейчас можно много причин придумать. Но факты на лицо. Нам уже некуда отступать. В последней игре нужно выйти и сделать все четко, как нас просят. Тогда может что-то получится.

- После 2:7 в Ярославле «Динамо» ничего не меняло?

– Хотели поменять, но, видимо, не получалось.

- Шанс развернуть серию есть?

– Конечно. Еще ведь одна игра, как минимум. Не раз уже команды вытаскивали серии после того, как начинали с 0-3. Шанс всегда есть.

- В плей-офф установка тренера изменилась или осталась такой, как в регулярке?

– Некоторые тактические нюансы подстраивались под «Локомотив», но по большей части план был тот же, – сказал Готовец.

 
 
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Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец прокомментировал ход серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0-3).

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