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«Советский спорт»: «Бородюк остается одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси»
25.02.2017 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации «Советского спорта», Александр Бородюк является одним из претендентов на пост главного тренера сборной Беларуси.
Сообщается, что вопрос с назначением главного тренера может решиться после 5 марта.
Сам Бородюк от комментариев на данную тему отказался.
Напомним, ранее 54-летний специалист был ассистентом главного тренера сборной России, возглавлял московское «Торпедо» и «Кайрат».
Отметим, что одним из основных кандидатов на вакантную должность
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По информации «Советского спорта», Александр Бородюк является одним из претендентов на пост главного тренера сборной Беларуси.
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