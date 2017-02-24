По информации «Советского спорта», Александр Бородюк является одним из претендентов на пост главного тренера сборной Беларуси.

Сообщается, что вопрос с назначением главного тренера может решиться после 5 марта.

Сам Бородюк от комментариев на данную тему отказался.

Напомним, ранее 54-летний специалист был ассистентом главного тренера сборной России, возглавлял московское «Торпедо» и «Кайрат».

Отметим, что одним из основных кандидатов на вакантную должность является главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко.

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