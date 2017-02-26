﻿ Жозе Моуринью: «Саутгемптон» отрезками был лучше нас. Ибрагимович принес кубок «МЮ». 21.by
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Жозе Моуринью: «Саутгемптон» отрезками был лучше нас. Ибрагимович принес кубок «МЮ»

26.02.2017 23:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги (3:2).

«Если честно, матч для нас выиграл Ибрагимович – он провел выдающуюся игру. Погба действовал на схожем уровне.

В матче, в котором соперник был лучше нас на протяжении длительных отрезков и заслуживал дополнительного времени, Златан сыграл ключевую роль и принес нам кубок.

Сейчас я немного излишне эмоционален. Выигрывать титулы непросто, особенно так много раз. Не так легко справляться с давлением, которое я оказываю на самого себя.

Я чувствовал, что нам трудно в этой игре. Хочу отдать должное «Саутгемптону». Кубок в наших руках, но, вероятно, мы должны были играть дополнительное время», – сказал Моуринью.

 

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги (3:2).

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