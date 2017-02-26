У «Ростова» остаются долги перед футболистами.

По информации «Спорт-Экспресса», задолженность по зарплате достигла трех месяцев. Кроме того, футболистам не перечислены премиальные за ряд матчей осенней части чемпионата.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня заявил, что задолженность по зарплатам составляет один месяц.