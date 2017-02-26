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Минское «Динамо» выиграло второй матч из 13 последних в плей-офф

27.02.2017 22:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня минское «Динамо» провело четвертый матч серии первого раунда Кубка Гагарина против «Локомотива» (4:2, счет в серии: 0-3).

Таким образом, белорусская команды выиграла второй матч из 13 последних в плей-офф. В сезоне 2014/15 «зубры» выиграли первую игру у «Йокерита», однако затем уступили в четырех матчах подряд.

В последних 13 играх в плей-офф «Динамо» разница заброшенных и пропущенных шайб клуба – 15:45.

 
 
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Сегодня минское «Динамо» провело четвертый матч серии первого раунда Кубка Гагарина против «Локомотива» (4:2, счет в серии: 0-3).

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