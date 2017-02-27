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Крэйг Вудкрофт: «Будем бороться как в аду, чтобы продолжить эту серию»

27.02.2017 23:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (4:2, 1-3 в серии).

– Наша сегодняшняя командная игра была похожа на ту, которую мы привыкли видеть. Был характер, было стремление к победе, ребята старались выкладываться в каждом эпизоде. Перед этим матчем у нас была простая задача – выйти, победить и получить надежду на продолжение противостояния. Мы знаем, что в Ярославле будет как обычно тяжелая игра, но нам нужно будет выйти на лед и постараться победить, чтобы дать себе шанс продолжить борьбу в Кубке Гагарина.

- После предыдущего матча вы сказали, что не будете искать дополнительных слов для мотивации. Неужели установка на матч и вправду состояла лишь из слов «Парни, вы и сами все понимаете?»

– Перед матчем я сказал ребятам, что когда ты профессионал и хочешь продолжать бороться за победу, то ты должен выйти на лед и показать свою лучшую игру. Что касается команды, то мы во многом говорили о том, что надо сделать, чтобы быть настроеным на игру и бороться в матче.

Но основной целью диалога было то, чтобы быть эффективными, чтобы нейтрализовывать свои моменты и выжимать максимум из своих шансов. Думаю, что в плей-офф уже нет необходимости говорить много о борьбе. Нужно быть максимально эффективными на льду. Сегодня у нас получилось, мы получили ментальный плюс. Ребята поняли, что с этой командой можно сражаться, их можно побеждать. Это дает нам преимущество перед матчем в Ярославле.

- Есть ли у вас чуйка, что в пятницу мы увидимся здесь?

– Я, конечно, люблю заниматься предсказаниями. Но сейчас все давление оказывается не на нас, а на «Локомотив». Они едут домой, где сыграют с достаточно равным соперником. Им своими действиями нужно будет показать шоу, но они столкнутся с такой командой, которая будет сражаться до последнего. Уверен, что мы будем бороться как в аду, чтобы продолжить эту серию. На «Локомотив» будет оказываться очень большое давление, и я надеюсь, что мы сможем противостоять этой команде, – сказал Вудкрофт.

 

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (4:2, 1-3 в серии).

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