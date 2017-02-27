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Минское "Динамо" выиграло первый матч в плей-офф Кубка Гагарина

27.02.2017 22:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал первую викторию в серии до четырех побед плей-офф Кубка Гагарина над ярославским "Локомотивом", сообщает Sputnik. 

Минское "Динамо" выиграло первый матч в плей-офф Кубка Гагарина
© Sputnik / Виктор Толочко
Матч на "Минск-Арене" прошел при заполненных трибунах

Поединок состоялся в понедельник на "Минск-Арене" и завершился со счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0). В составе победителей точными бросками отметились Андрей Степанов (10-я минута, в большинстве), Александр Павлович (17), Евгений Ковыршин (26) и Андрей Стась (35). На 50-й минуте Илья Шенкевич забил пятую шайбу, однако главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов запросил у судей повтор, который показал, что хозяева были в офсайде.

Минское "Динамо" выиграло первый матч в плей-офф Кубка Гагарина
© Sputnik / Виктор Толочко
Гостям в этом матче удавались атаки сходу, минчане иногда даже не поспевали за "железнодорожниками"

У гостей ворота Бена Скривенса поразили Даниил Апальков (24, в меньшинстве) и Александр Кадейкин (28).

"Мы сегодня выходили на лед, как на последний. Перед своими болельщиками не могли плохо сыграть", — сказал в эфире телеканала "Беларусь 5" капитан "зубров" Александр Павлович.

Хоккеист подчеркнул, что рад тому, что его партнеры по команде смогли собраться и найти в себе силы перед игрой. 

Таким образом, благодаря домашней победе минчанам удалось сократить отставание в серии — 1:3. Напомним, в первой игре "бело-синие" уступили — 1:2, затем 2:7 и 1:5.

Минское "Динамо" выиграло первый матч в плей-офф Кубка Гагарина
© Sputnik / Виктор Толочко
Нападющий минского "Динамо" Андрей Степанов (справа) и защитник ярославского "Локомотива" Стеффан Кронвалль

Следующий матч состоится 1 марта в Ярославле, в случае удачного выступления на выезде, "зубры" вновь привезут большой хоккей в белорусскую столицу 3 марта.

К слову, в сезоне-2010/11 соперники уже встречались в плей-офф Кубка Гагарина. Тогда в следующий раунд прошли "железнодорожники" (3:4).

Минское "Динамо" выиграло первый матч в плей-офф Кубка Гагарина
© Sputnik / Виктор Толочко
Хоккеисты "Динамо-Минск" во время домашнего матча

Кроме этого, минчане играли в Кубке Гагарина еще дважды — в 2012-м уступили московским одноклубникам (0:4), а в 2015-м — финскому "Йокериту" (1:4).

 
Теги: Минск
 
 
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За один матч на "Минск-Арене" команда Крэйга Вудкрофта забила "железнодорожникам" столько же шайб, сколько в трех предыдущих встречах вместе взятых.

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