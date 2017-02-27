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«Прессбол»: «В кулуарах все больше разговоров о том, что Криушенко до конца года станет рулить сборной без отрыва от «Торпедо-БелАЗ»

28.02.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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АБФФ продолжает поиски главного тренера сборной Беларуси. Как стало известно газете «Прессбол», Игорь Криушенко по-прежнему входит в список кандидатов.

«С вероятным назначением Криушенко связан один немаловажный нюанс. А именно – нынешняя занятость в футбольном Жодино. В начале года Игорь Николаевич получил новый кредит доверия в торпедовском клубе… В футбольных кулуарах все больше разговоров о том, что сборной Криушенко станет рулить без отрыва от жодинского производства. Другими словами – по принципу совмещения постов. Так будет продолжаться до конца года, после чего – когда закончится клубный сезон и текущий отборочный цикл ЧМ-2018 – Криушенко уже всецело сосредоточиться на делах национальной команды. При условии, разумеется, что эти месяцы сборная проживет в гармонии с новым тренерским штабом и покажет достойные результаты и игру. Как видится, сегодняшний исполком (который снова пройдет за закрытыми дверями) может равзе что обсудить кандидатуру Криушенко и даже одобрить ее – контракт в любом случае будет подписан позже, когда Криушенко вернется в Минск», – говорится в тексте главного редактора «Прессбола» Сергея Кайко.

С турецкого сбора «Торпедо-БелАЗ» Криушенко вернется 1 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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