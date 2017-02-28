Владелец минского «Динамо» Юрий Чиж заявил, что сын продолжит руководить клубом.

– Будущее клуба? Ничего не поменялось, сын будет продолжать руководить им. С минским «Динамо» все будет хорошо, – сказал Чиж.

Отметим, что Юрий Чиж присутствовал на заседании исполкома АБФФ.

Tut.by: «По словам Япринцева, он знает, что нужно делать с минским «Динамо», но есть юридические вопросы, которые невозможно решить без Мингорисполкома»