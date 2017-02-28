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Юрий Чиж: «Сын будет продолжать руководить клубом. С минским «Динамо» все будет хорошо»
28.02.2017 23:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Владелец минского «Динамо» Юрий Чиж заявил, что сын продолжит руководить клубом.
– Будущее клуба? Ничего не поменялось, сын будет продолжать руководить им. С минским «Динамо» все будет хорошо, – сказал Чиж.
Отметим, что Юрий Чиж присутствовал на заседании исполкома АБФФ.
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Владелец минского «Динамо» Юрий Чиж заявил, что сын продолжит руководить клубом.
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