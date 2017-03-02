﻿ «Томь» – «Ростов». Калачев отдал 3 голевых паса и вышел на первое место среди ассистентов РФПЛ. 21.by
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«Томь» – «Ростов». Калачев отдал 3 голевых паса и вышел на первое место среди ассистентов РФПЛ

03.03.2017 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев сделал три результативных передачи в матче 18-го тура премьер-лиги против «Томи» (6:0) и был признан лучшим игроком встречи.

Таким образом, 35-летний белорусский хавбек догнал полузащитника «Спартака» Куинси Промеса и делит с ним первое место среди лучших ассистентов чемпионата. Оба игрока отдали по 7 голевых пасов.

Подробную статистику выступлений Калачева смотрите здесь.

 

 
 
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Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев сделал три результативных передачи в матче 18-го тура премьер-лиги против «Томи» (6:0).

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