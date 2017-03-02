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Кирилл Готовец: «Палушай и Петтерссон – ключевые игроки «Динамо», поэтому их отсутствие чувствовалось»

03.03.2017 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец прокомментировал результат серии против «Локомотива» (1-4).

- Какие эмоции испытываете после столь быстрого окончания серии?

– Сейчас присутствуют разочарование и опустошение. Не такого конца мы ожидали. Серия получилась как американские горки: первый матч неплохо провели, следующие две игры провалили, в четвертой встрече боролись. В решающем поединке до последнего периода не все было ясно… Но мы проиграли.

- Вы сказали, что второй и третий матчи ваша команда провалила. По горячим следам уже удалось понять – почему?

– Мне кажется, что дело в дисциплине. Я даже говорю не о тех удалениях, что были у «Динамо». Мы не выполняли четкую установку тренера. Плюс у нас плохо работало меньшинство – пропустили много голов. Кроме того, наше большинство не приносило заброшенных шайб. Игра в неравных составах стала ключевой. Много мелких деталей, которые повлияли на итоговый результат. 

- Какой матч стал ключевым в этой серии?

– Думаю, что третья игра. Мы потерпели чувствительное поражение в Ярославле (2:7), приехали домой и должны были побеждать. Если бы мы выиграли, то серия могла пойти по-другому. Но в первом периоде счет был уже 0:3. Я не скажу, что с 0:3 невозможно вернуться в игру – это просто очень сложно сделать. Тем более, «Локомотив» очень организованная команда. У нас не получилось отыграться, к сожалению.

- При счете 3-0 в серии «Динамо» удалось выиграть четвертый матч. Показалось, что в той встрече вы оставили все силы.

– Нет, это не так. Та победа, наоборот, придала сил и эмоций. Перед пятым матчем в Ярославле в команде было много позитива, потому что мы почувствовали, что можем обыгрывать «Локомотив». Считаю, что нам легче было выходить на пятую встречу, поскольку с психологической точки зрения уже все было в порядке.

- По ходу серии «Динамо» теряло лидеров. Сначала из-за травмы выбыл Фредрик Петтерссон, потом Аарон Палушай, а перед решающим матчем стало известно, что Александр Матерухин пропустит игру из-за дисквалификации. Сильно сказалось отсутствие этих хоккеистов?

– Конечно, нам не хватало этих ребят. Это ключевые игроки «Динамо», они могут забить в нужный момент, поэтому их отсутствие чувствовалось. Плюс Петтерссон и Палушай выходили в большинстве, которое у нас не получилось. Но в «Динамо» – хороший коллектив, есть, кому заменить лидеров. Мы старались биться и за себя, и за тех ребят, кто не может играть по различным причинам.

- Как команда чувствовала себя физически?

– Лично я – чувствовал себя хорошо. Другие ребята тоже не жаловались. Тяжелее было в эмоциональном плане. Второй и третий матчи нас немного надломили психологически. В четвертой и пятой встречи мы показали, что можем бегать и биться, – сказал Готовец.

 
 
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Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец прокомментировал результат серии против «Локомотива» (1-4).

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