Директор «Торпедо-БелАЗ» Михаил Хлус рассказал о жизни клуба.

– Проблемы есть всегда, но сейчас они не настолько серьезные, какими были в предыдущие годы. На сегодняшний день у клуба нет долгов ни перед футболистами, ни перед сторонними организациями. Во многом такая ситуация сложилась благодаря успешному выступлению команды в Лиге Европы, где мы заработали порядка полумиллиона евро.

Сейчас активно идет строительство клубной базы – уже вышли на третий этаж. Сдача объекта планируется в мае-июне, но думаю, будет хорошо и в том случае, если осенью у клуба появится то место, где можно будет спокойно тренироваться и отдыхать, никуда не выезжая. Там же со временем будет располагаться и клубный офис. Могу также проинформировать, что уже заключен договор между БелАЗом и МАЗом о приобретении автобуса для международных перевозок. Так что если всё пойдет, как запланировано, то к концу апреля у команды будет новый автобус.

Бюджет клуба в этом году будет на уровне прошлого года. Озвучивать цифры я не могу, скажу лишь, что среди всех команд этот бюджет находится где-то в шестерке. Что касается господдержки, которая осуществляется по 191-му Указу, в прошлом году она составила менее десяти процентов от всех денег, основные поступления в клуб идут от рекламы и спонсорской помощи, поступающей из-за рубежа, – сказал Хлус.