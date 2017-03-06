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«Ростов» – «МЮ». Мхитарян, Погба и Ибрагимович полетели с командой в Россию, Руни не сыграет
07.03.2017 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Юнайтед» взял в Ростов-на-Дону 20 футболистов, которые смогут принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова».
В Россию с командой не полетели капитан Уэйн Руни, а также Люк Шоу и Бастиан Швайнштайгер.
Полузащитник Генрих Мхитарян, участие которого было под вопросом, отправился в Ростов вместе с «МЮ».
Состав «Манчестер Юнайтед»:
Вратари: Де Хеа, Ромеро, О’Хара.
Защитники: Валенсия, Джонс, Рохо, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Янг.
Полузащитники: Кэррик, Эррера, Феллайни, Погба, Мата, Лингард, Мхитарян.
Нападающие: Рашфорд, Марсьяль, Ибрагимович.
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«Манчестер Юнайтед» взял в Ростов-на-Дону 20 футболистов, которые смогут принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова».
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