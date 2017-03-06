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КХЛ. Лига добавил Клинкхаммеру четыре передачи и отняла по ассисту у Кулакова и Граньяни

07.03.2017 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Департамент проведения соревнований КХЛ на основании данных, представленных Комиссией по статистике, принял решение внести изменения в официальные протоколы и статистику матчей чемпионата.

Так, нападающему Робу Клинкхаммеру добавили четыре результативные передачи: две – в домашнем и выездном матчах с «Торпедо», одну – в домашнем матче с «Витязем» и еще одну – в домашнем поединке с «Ладой».

Таким образом, сейчас в активе форварда с учетом поединков плей-офф 44 очка (22+22).

Кроме того, Александру Кулакову и Марку-Андре Граньяни в упомянутой встрече с «Ладой» сняли по передаче. Теперь у них 15 (5+10) и 38 (4+34) очков соответственно.

 
 
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Департамент проведения соревнований КХЛ на основании данных, представленных Комиссией по статистике, принял решение внести изменения в официальные протоколы и...

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