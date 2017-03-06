Белорусский журналист Вячеслав Федоренков высказался об игре минского «Динамо» в плей-офф.

«Динамо» отлично проводило некоторые матчи регулярки. Если бы клуб сыграл так в плей-офф – еще Кубок Гагарина в Минск привезли бы. Но пока еще не время для этого», – сказал Федоренков.