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Вячеслав Федоренков: «Если бы минское «Динамо» сыграло в плей-офф так, как иногда в регулярке – еще Кубок Гагарина в Минск привезли бы»
07.03.2017 22:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский журналист Вячеслав Федоренков высказался об игре минского «Динамо» в плей-офф.
«Динамо» отлично проводило некоторые матчи регулярки. Если бы клуб сыграл так в плей-офф – еще Кубок Гагарина в Минск привезли бы. Но пока еще не время для этого», – сказал Федоренков.
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Вячеслав Федоренков: «Если бы минское «Динамо» сыграло в плей-офф так, как иногда в регулярке – еще Кубок Гагарина в Минск привезли бы»
Белорусский журналист Вячеслав Федоренков высказался об игре минского «Динамо» в плей-офф.
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