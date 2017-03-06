﻿ Вячеслав Федоренков: «Если бы минское «Динамо» сыграло в плей-офф так, как иногда в регулярке – еще Кубок Гагарина в Минск привезли бы». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вячеслав Федоренков: «Если бы минское «Динамо» сыграло в плей-офф так, как иногда в регулярке – еще Кубок Гагарина в Минск привезли бы»

07.03.2017 22:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский журналист Вячеслав Федоренков высказался об игре минского «Динамо» в плей-офф.

«Динамо» отлично проводило некоторые матчи регулярки. Если бы клуб сыграл так в плей-офф – еще Кубок Гагарина в Минск привезли бы. Но пока еще не время для этого», – сказал Федоренков.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский журналист Вячеслав Федоренков высказался об игре минского «Динамо» в плей-офф.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Наталья Цилинская: «Ярые защитники, якобы патриоты верещали на Кириенко, что он плохой. А комментарии в основном писали на русском»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика