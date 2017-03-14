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Неманья Милунович: «Сыграли против «Минска» не очень хорошо»
15.03.2017 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник БАТЭ Неманья Милунович в беседе с корреспондентом Tribuna.com прокомментировал победу над «Минском» (1:0) в первом матче четвертьфинала Кубка Беларуси.
– Доволен победой, правда, мы сыграли против «Минска» не очень хорошо. Забили быстрый мяч, но соперники владели мячом больше нас. Самое главное, что мы выиграли. Еще одна победа в нашей копилке, – сказал Милунович.
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Защитник БАТЭ Неманья Милунович в беседе с корреспондентом Tribuna.com прокомментировал победу над «Минском» (1:0) в первом матче четвертьфинала Кубка Беларуси.
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