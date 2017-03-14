Защитник БАТЭ Неманья Милунович в беседе с корреспондентом Tribuna.com прокомментировал победу над «Минском» (1:0) в первом матче четвертьфинала Кубка Беларуси.

– Доволен победой, правда, мы сыграли против «Минска» не очень хорошо. Забили быстрый мяч, но соперники владели мячом больше нас. Самое главное, что мы выиграли. Еще одна победа в нашей копилке, – сказал Милунович.

Tribuna.com провела текстовую трансляцию матча «Минск» – БАТЭ .