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Михаил Захаров: «У нас очень много проблем. В том числе финансовые. Впервые за всю историю клуба – с сентября мы не получили ни одной премии»

18.03.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после матча с «Шахтером» (3:1, счет в серии 4-1) прокомментировал выход своей команды в финал Кубка президента, где сыграет с «Неманом».

– Серия закончилась хорошим матчем. Мне кажется, неплохой полуфинал был, достойный. Соперник – хороший, команда интересная, боевая. Может, у «Юности» была больше нацеленность на ворота. А так – неплохой хоккей.

– После поражения в Солигорске команда была настроена на победу сегодня?

–  Играли на домашней площадке – это тоже немаловажный фактор. Дома всегда легче играть. Сегодня мы вовремя забили. Жаль, маловато было зрителей, но, сколько есть — все наши.

– В чем команде нужно прибавить, чтобы увеличить шансы на чемпионство?

– Я знаю в чем, но они не прибавят. У нас очень много молодых хоккеистов. Им поют дифирамбы в федерации хоккея, но и близко ничего такого нету. Нет таких, как в свое время Артем Волков, не говоря уже про Грабовского, Расолько. Когда Волков выходил. Я знал, что он все вбрасывания выиграет, шайбу на себя будет принимать. Сейчас таких нет. Вы же видите, из молодежной сборной в составах полуфиналистов сейчас играет один Белевич. Больше никто не попадает. По игрокам из Гомеля есть информация от нашего знакомого.

– Что можете сказать о сопернике по финалу?

– Очень хороший оппонент. Думаю, все со мной согласятся, что у «Немана» более мощный состав – все четыре звена. Мы играем всего двумя пятерками. Хотелось бы, чтобы молодежь, которой выдают такие авансы, вызывают в национальную сборную, хотя она и близко не стоит этого, подтянулась. У нас очень много проблем, очень. В том числе финансовые. С сентября мы не получили ни одной премии – впервые за всю историю клуба. Но хоккеисты сражаются. А мы порядка 34 раз победили. Огромное спасибо ребятам, что сражаются, они молодцы, – сказал Захаров.

 

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после матча с «Шахтером» (3:1, счет в серии 4-1) прокомментировал выход своей команды в финал Кубка президента, где сыграет с...

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