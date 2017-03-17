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Чемпионат Франции. «Нанси» принимает «Лорьян» и другие матчи
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Чемпионат Франции
30-й тур
- Дата проведения
-
18 марта, 22.00, «Марсель Пико»
- Гол:
-
1:0 –
28 Мауасса.
Нанси –
Черник, Сету, Кюффо, Дианье, Мюратори, Гиделейе, Аит-Беннассер, Кабако, Диа, Мауасса, Хаджи.
Лорьян –
Лекомт, Сиани, Ле Гофф, Морейра, Лотоа, Филиппото, Мвуэмба, Вакасо, Марво, Уорис, Муканджо.
- Предупреждение:
-
Вакасо
(37).
- Дата проведения
-
17 марта, 21.00, «Сен-Симфорьен»
- Гол:
-
1:0 –
46, автогол Сиони.
Метц –
Дидийон, Бальиу, Бишевац, Фалетт (Милан, 31), Ассу-Экотто, Дукуре, Манджек, Жуффре, Коад, Сарр (Нгетте, 45), Диабате.
Бастия –
Лека, Сиони (Кейта, 59), Роз, Эль-Каутари, Маранж, Каюзак, Кулибали, Нанжис (Нгандо, 75), Онианге, Сент-Максимен, Распентино.
- Предупреждения:
-
Сиони
(38), Бальиу
(50), Нгетте
(69), Нгандо
(78).
- Дата проведения
-
17 марта, 22.45, «Пьер-Моруа»
Лилль –
Эньема, Коршья, Сумаоро, Алонсо, Бериа, Шека, Амаду, Лопеш (Эль-Гази, 63), Бензия (Кишна, 78), де Превиль (Биссума, 86), Эдер.
Марсель –
Пеле, Сакаи, Фанни, Роланду, Бедимо, Лопес (Замбо, 57), Сертич, Сансон (Дория, 82), Товен, Кабелла (Н`Жи, 60), Пайет.
- Предупреждения:
-
Бедимо
(26), Шека
(49), Сансон
(68), Пайет
(87), Сакаи
(90).
- Дата проведения
-
18 марта, 19.00, «Стад ля Божуар»
- Голы:
-
1:0 –
22 Сала,
1:1 –
28 Сери.
Нант –
Дюпе, Лукас Лима, Диего Карлос, Дюбуа, Джиджи, Жийе, Ронжье, Томассон (Харит, 80), Илоки (Качаниклич, 61), Накульма, Сала (Стемпиньски, 90).
Ницца –
Кардиналь, Ле Маршан, Данте, Далберт, Рикарду Перейра, Бельханда, Сери, Эссерик, Оббади (Козьелло, 90), Суке, Балотелли (Ле Биан, 84).
- Предупреждения:
-
Эссерик
(44), Лукас Лима
(51), Диего Карлос
(64), Накульма
(90).
- Дата проведения
-
18 марта, 22.00, «стад Жан-Буин»
Анжер –
Мишель, Траоре, Манко, Бамба, Тома, Мангани, Сантамария, Капель, Ндойе, Бамба, Токо-Экамби.
Генгам –
Юнссон, Кербра, Марсал, Икоко, Сорбон, До, Дидо, Коко, Бла, Салибур, Бриан.
- Предупреждение:
-
Ндойе
(36).
- Дата проведения
-
18 марта, 22.00, «Стадиум де Тулуз»
Тулуза –
Гойкоэчеа, Диоп, Мубандже, Амьен Аду, Жюльен, Блен, Трехо, Пи, Брэйтуэйт, Делор, Жан.
Ренн –
Костиль, Ньяньон, Бааль (Мешер, 12), Данзе, Бенсебайни, Прцич, Андре, Гуркюфф, Амальфитано, Саид, Мубеле.
- Дата проведения
-
18 марта, 22.00, «Стад де Бордо»
- Голы:
-
1:0 –
25 Ролан,
2:0 –
29 Санкаре,
3:0 –
32, пенальти Вада.
Бордо –
Каррассо, Левчук, Контенто, Сабали, Паллуа, Санкаре, Тулалан, Малком, Вада, Камано, Ролан.
Монпелье –
Пионнье, Конгре, Руссийон, Мукиеле, Илтон, Будебуз, Скири, Иконе, Сессеньон, Деплан, Мунье.
Таблица лиги 1
Статистика лиги 1
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Чемпионат Франции 30-й тур Таблица лиги 1 Статистика лиги 1.
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