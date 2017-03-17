﻿ Чемпионат Франции. «Нанси» принимает «Лорьян» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Чемпионат Франции. «Нанси» принимает «Лорьян» и другие матчи

18.03.2017 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

 

Чемпионат Франции

30-й тур

Нанси – Лорьян 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 марта, 22.00, «Марсель Пико»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 28 Мауасса.
НансиЧерник, Сету, Кюффо, Дианье, Мюратори, Гиделейе, Аит-Беннассер, Кабако, Диа, Мауасса, Хаджи.
ЛорьянЛекомт, Сиани, Ле Гофф, Морейра, Лотоа, Филиппото, Мвуэмба, Вакасо, Марво, Уорис, Муканджо.
Предупреждение:
Вакасо (37).

 

Метц – Бастия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
17 марта, 21.00, «Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 46, автогол Сиони.
МетцДидийон, Бальиу, Бишевац, Фалетт (Милан, 31), Ассу-Экотто, Дукуре, Манджек, Жуффре, Коад, Сарр (Нгетте, 45), Диабате.
БастияЛека, Сиони (Кейта, 59), Роз, Эль-Каутари, Маранж, Каюзак, Кулибали, Нанжис (Нгандо, 75), Онианге, Сент-Максимен, Распентино.
Предупреждения:
Сиони (38), Бальиу (50), Нгетте (69), Нгандо (78).

 

Лилль – Марсель 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
17 марта, 22.45, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика
ЛилльЭньема, Коршья, Сумаоро, Алонсо, Бериа, Шека, Амаду, Лопеш (Эль-Гази, 63), Бензия (Кишна, 78), де Превиль (Биссума, 86), Эдер.
МарсельПеле, Сакаи, Фанни, Роланду, Бедимо, Лопес (Замбо, 57), Сертич, Сансон (Дория, 82), Товен, Кабелла (Н`Жи, 60), Пайет.
Предупреждения:
Бедимо (26), Шека (49), Сансон (68), Пайет (87), Сакаи (90).

 

Нант – Ницца 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
18 марта, 19.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 22 Сала, 1:1 – 28 Сери.
НантДюпе, Лукас Лима, Диего Карлос, Дюбуа, Джиджи, Жийе, Ронжье, Томассон (Харит, 80), Илоки (Качаниклич, 61), Накульма, Сала (Стемпиньски, 90).
НиццаКардиналь, Ле Маршан, Данте, Далберт, Рикарду Перейра, Бельханда, Сери, Эссерик, Оббади (Козьелло, 90), Суке, Балотелли (Ле Биан, 84).
Предупреждения:
Эссерик (44), Лукас Лима (51), Диего Карлос (64), Накульма (90).

 

Анжер – Генгам 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 марта, 22.00, «стад Жан-Буин»
превью матча онлайн статистика
АнжерМишель, Траоре, Манко, Бамба, Тома, Мангани, Сантамария, Капель, Ндойе, Бамба, Токо-Экамби.
ГенгамЮнссон, Кербра, Марсал, Икоко, Сорбон, До, Дидо, Коко, Бла, Салибур, Бриан.
Предупреждение:
Ндойе (36).

 

Тулуза – Ренн 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 марта, 22.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика
ТулузаГойкоэчеа, Диоп, Мубандже, Амьен Аду, Жюльен, Блен, Трехо, Пи, Брэйтуэйт, Делор, Жан.
РеннКостиль, Ньяньон, Бааль (Мешер, 12), Данзе, Бенсебайни, Прцич, Андре, Гуркюфф, Амальфитано, Саид, Мубеле.

 

Бордо – Монпелье 3:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 марта, 22.00, «Стад де Бордо»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25 Ролан, 2:0 – 29 Санкаре, 3:0 – 32, пенальти Вада.
БордоКаррассо, Левчук, Контенто, Сабали, Паллуа, Санкаре, Тулалан, Малком, Вада, Камано, Ролан.
МонпельеПионнье, Конгре, Руссийон, Мукиеле, Илтон, Будебуз, Скири, Иконе, Сессеньон, Деплан, Мунье.

 

 

Кан – Монако
Дата проведения
19 марта, 17.00, «Мишель д′Орнано»
превью матча онлайн статистика

 

Дижон – Сент-Этьен
Дата проведения
19 марта, 19.00, «Гастон Жерар»
превью матча онлайн статистика

 

ПСЖ – Лион
Дата проведения
19 марта, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица лиги 1

Статистика лиги 1

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Франции 30-й тур Таблица лиги 1 Статистика лиги 1.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Динамо» Брест – «Динамо» Минск. Матч посетили 7,3 тыс зрителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика