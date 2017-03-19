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Евгений Поболовец: «Только ответили на выпады критиков, что совмещение Криушенко не приведет к проблемам, как тут же вылет из Кубка. Совпадение? Не думаю»
20.03.2017 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец высказал свое мнение относительно старта «Торпедо-БелАЗ» в сезоне под руководством Игоря Криушенко.
«Только предложили возглавить сборную, только ответили на выпады критиков, что совмещение не приведет к проблемам, как тут же сенсационный вылет из Кубка. Совпадение? Не думаю...» – написал Поболовец в своем Facebook.
Напомним, «Торпедо» уступило на старте сезона БАТЭ в финале Суперкубка Беларуси и завершило борьбу в Кубке Беларуси на стадии четвертьфинала, проиграв по сумме двух встреч «Слуцку».
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Евгений Поболовец: «Только ответили на выпады критиков, что совмещение Криушенко не приведет к проблемам, как тут же вылет из Кубка. Совпадение? Не думаю»
Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец высказал свое мнение относительно старта «Торпедо-БелАЗ» в сезоне под руководством Игоря Криушенко.
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