﻿ Евгений Поболовец: «Только ответили на выпады критиков, что совмещение Криушенко не приведет к проблемам, как тут же вылет из Кубка. Совпадение? Не думаю». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Евгений Поболовец: «Только ответили на выпады критиков, что совмещение Криушенко не приведет к проблемам, как тут же вылет из Кубка. Совпадение? Не думаю»

20.03.2017 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец высказал свое мнение относительно старта «Торпедо-БелАЗ» в сезоне под руководством Игоря Криушенко.

«Только предложили возглавить сборную, только ответили на выпады критиков, что совмещение не приведет к проблемам, как тут же сенсационный вылет из Кубка. Совпадение? Не думаю...» – написал Поболовец в своем Facebook.

Напомним, «Торпедо» уступило на старте сезона БАТЭ в финале Суперкубка Беларуси и завершило борьбу в Кубке Беларуси на стадии четвертьфинала, проиграв по сумме двух встреч «Слуцку».

Игорь Криушенко: «Поражение от «Слуцка» связано с совмещением постов? Давайте постараемся отделять зерна от плевел»

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец высказал свое мнение относительно старта «Торпедо-БелАЗ» в сезоне под руководством Игоря Криушенко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Жозе Моуринью: «Я не тот человек, что останется в одном клубе на 10-15 лет без реального успеха»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика