Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец высказал свое мнение относительно старта «Торпедо-БелАЗ» в сезоне под руководством Игоря Криушенко.

«Только предложили возглавить сборную, только ответили на выпады критиков, что совмещение не приведет к проблемам, как тут же сенсационный вылет из Кубка. Совпадение? Не думаю...» – написал Поболовец в своем Facebook.

Напомним, «Торпедо» уступило на старте сезона БАТЭ в финале Суперкубка Беларуси и завершило борьбу в Кубке Беларуси на стадии четвертьфинала, проиграв по сумме двух встреч «Слуцку».