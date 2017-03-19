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Кучук стал лучшим тренером чемпионата Украины в 22-м туре

20.03.2017 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Стали» Леонид Кучук был признан Всеукраинским объединением тренеров по футболу (ВОФТ) лучшим в 22-м туре чемпионата Украины

Белорусский специалист получил от экспертов организации средний балл 5 по пятибальной шкале. Такого показателя его коллеги достичь не смогли.

В 22-м туре «Сталь» разгромила «Александрию» (4:1), уступая по ходу встречи 0:1. Таким образом, «Сталь» впервые в истории одержала три победы подряд в чемпионате Украины. Беспроигрышная серия команды Кучука достигла четырех матчей.

В 21-м туре лучшим тренером был Роман Монарев из «Звезды», а в 20-м — тренер «Зари» Юрий Вернидуб.

ВОФТ основано в 2016 году. Его президентом является заслуженный тренер Украины Николай Павлов. Лучших тренеров тура во всех лигах президиум объединения начал называть с весенней части сезона-2016/17.

 

 
 
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Главный тренер «Стали» Леонид Кучук был признан Всеукраинским объединением тренеров по футболу (ВОФТ) лучшим в 22-м туре чемпионата Украины Белорусский специалист...

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