﻿ Фуркад заговорил о завершении карьеры после Олипиады-2008. 21.by
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Фуркад заговорил о завершении карьеры после Олипиады-2008

21.03.2017 15:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мар — Sputnik. Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что планирует завершить карьеру после Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает Ski-Nordique.com.

Фуркад по итогам сезона-2016/17 завоевал большой Хрустальный глобус как победитель Кубка мира. Нынешняя града стала для него шестой подряд в карьере.

"У меня есть мотивация на следующий сезон, но после Олимпиады-2018 есть большая вероятность завершения карьеры. Потому что эту мотивацию мне будет все сложнее и сложнее находить. Скоро у меня будут два ребенка, а моя спутница жизни очень многое приносит в жертву ради меня. Я уже выиграл много всего, и наступает время, когда тебе хочется новых открытий", — сказал Фуркад.

Зимние Игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 26 февраля.

В минувшем сезоне Фуркад одержал рекордные 14 побед на этапах Кубка мира, обойдя по этому показателю норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, в активе которого было 12 первых мест на подиуме в сезоне-2004/05.

На счету 28-летнего французского спортсмена 11 побед на чемпионатах мира и два золота Олимпийских Игр 2014 года в Сочи (в гонке преследования и индивидуальной гонке).

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 21 мар — Sputnik. Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что планирует завершить карьеру после Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает...

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