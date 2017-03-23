﻿ Джанлуиджи Буффон: «Возможно, я закончу свою карьеру, как Зидан: ударю кого-нибудь головой на поле!». 21.by
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Джанлуиджи Буффон: «Возможно, я закончу свою карьеру, как Зидан: ударю кого-нибудь головой на поле!»

24.03.2017 12:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мнением о том, как он может закончить свою карьеру.

Ранее Буффон заявлял, что собирается закончить свою карьеру после ЧМ-2018.

«Каким я вижу свой последний матч? Возможно, я закончу свою карьеру, как Зидан: ударю кого-нибудь головой на поле!

Но прежде, чем я буду думать об окончании своей карьеры, нам нужно отобраться на ЧМ-2018 в Россию. Может быть, моя последняя игра за сборную состоится именно там. В любом случае, еще есть время, чтобы подумать об этом», – сказал Буффон.

Предстоящий матч против сборной Албании в рамках квалификационного турнира к ЧМ-2018 станет для Буффона тысячным в его профессиональной карьере.

 
 
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мнением о том, как он может закончить свою карьеру.

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