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Квалификация ЧМ-2018. Испания примет Израиль, Италия – Албанию и другие матчи

24.03.2017 13:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 5-м туре отборочного турнира к ЧМ-2018 Хорватия сыграет с Украиной, Испания примет Израиль, а Албания в гостях встретится с Италией.

Квалификация ЧМ-2018

Европа

5-й тур

Турция – Финляндия
Дата проведения
24 марта, 20.00, «Antalya 100.yil Stadyumu»
превью матча онлайн статистика
Грузия – Сербия
Дата проведения
24 марта, 20.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
превью матча онлайн статистика
Испания – Израиль
Дата проведения
24 марта, 22.45, «Эль Молиньон»
превью матча онлайн статистика
Лихтенштейн – Македония
Дата проведения
24 марта, 22.45, «Райнпарк Штадион»
превью матча онлайн статистика
Италия – Албания
Дата проведения
24 марта, 22.45, «Ренцо Барбера»
превью матча онлайн статистика
Ирландия – Уэльс
Дата проведения
24 марта, 22.45, «Авива-Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Австрия – Молдова
Дата проведения
24 марта, 22.45, «Эрнст Хаппель»
превью матча онлайн статистика
Косово – Исландия
Дата проведения
24 марта, 22.45, «Лоро Боричи»
превью матча онлайн статистика
Хорватия – Украина
Дата проведения
24 марта, 22.45, «Максимир»
превью матча онлайн статистика

 

Таблицы квалификации ЧМ-2018

Статистика квалификации ЧМ-2018

 
 
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В 5-м туре отборочного турнира к ЧМ-2018 Хорватия сыграет с Украиной, Испания примет Израиль, а Албания в гостях встретится с Италией.

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