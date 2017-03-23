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Квалификация ЧМ-2018. Испания примет Израиль, Италия – Албанию и другие матчи
24.03.2017 13:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 5-м туре отборочного турнира к ЧМ-2018 Хорватия сыграет с Украиной, Испания примет Израиль, а Албания в гостях встретится с Италией.
Квалификация ЧМ-2018
Европа
5-й тур
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В 5-м туре отборочного турнира к ЧМ-2018 Хорватия сыграет с Украиной, Испания примет Израиль, а Албания в гостях встретится с Италией.
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