Нападающий БАТЭ Ессе Туоминен поделился впечатлениями от Беларуси.

- Языковой барьер не помеха?

– Работаю над этим. Прекрасно осознаю, что без знания русского мне будет тяжело полностью адаптироваться даже в команде. В БАТЭ не все владеют английским, так что некоторые трудности во взаимопонимании возникают. Пока в основном разговариваю с Неманьей Милуновичем, Милошем Остоичем, Валериане Гвилией, Максимом Жавнерчиком, тренером Алексеем Багой. Надеюсь, вскоре круг моего общения существенно расширится. Уже запомнил ряд самых важных слов, футбольных терминов на русском. Конечно, мне приходится нелегко, но другого пути нет.

Кстати, на базе делю номер с Виталием Родионовым. Он учит английский, я – русский. Так что мы полезны друг другу.

- Ты находился с БАТЭ в Турции в течение недели. Какое впечатление успел составить о команде?

– Все на высоком организационном уровне, каждый четко знает свое дело. Вдобавок я сразу почувствовал, какая здесь теплая дружеская атмосфера. Несмотря на то, что прибыл на просмотр, ко мне относились как к полноправному члену коллектива. Такого однозначно не ожидал. Ну а в плане непосредственно футбола быстро увидел, в какую мощную команду попал. Немудрено, что БАТЭ столько лет не знает себе равных в Беларуси и неплохо выступает на европейской арене. И я был счастлив, когда мне предложили заключить контракт. Теперь хочу добиться с новым клубом максимально серьезных успехов.

- Каким получился твой дебют за «желто-синих» в кубковом противостоянии с «Минском»?

– Не ярким. Пришлось много бегать за мячом, редко участвовать в созидании. К тому же я прилетел из Финляндии лишь за два дня до того. Тренеры поинтересовались, смогу ли выйти на поле в концовке встречи. Я ответил положительно. Психологически был готов к этому, а вот физически не совсем. Все-таки какое-то время работал в Лахти один, здесь только был на предматчевой тренировке. Не хватало игрового тонуса, кондиций. Думаю, вскоре наберу оптимальную форму и сумею продемонстрировать свой настоящий уровень.

- Что скажешь о «Борисов-Арене»?

– Пожалуй, это лучший стадион, на котором мне доводилось играть. Знаю, что на поединках Лиги чемпионов трибуны заполнены до отказа. Но меня впечатлил и воскресный антураж. Ведь в Финляндии четыре тысячи человек на футбол приходят очень редко. Надеюсь, своей игрой мы привлечем еще больше болельщиков и на матчи чемпионата страны.

- Слышал, ты успел в армии послужить.

– Да, я встретил там 19-летие. В Финляндии армейская служба обязательна. Шесть месяцев провел в специальной части для спортсменов. Понятно, существовали определенные поблажки в плане возможности тренироваться. Но подъем и отбой соблюдались неукоснительно. Плюс стрельба, различные маневры, прочие военные детали. Сначала было очень тяжело. Все-таки привык к другому режиму. А тут делаешь не то, что хочешь, а то, что велят. Но сейчас жаловаться не собираюсь. Стараюсь воспринимать любой опыт как позитивный. В армии у меня появились хорошие друзья. Считаю, я стал более серьезным и ответственным, – сказал Туоминен.