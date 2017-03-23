|
В Fantasy Football высшей лиги Беларуси заявилось уже более тысячи команд
24.03.2017 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Уже совсем стартует новый сезон чемпионата Беларуси, а вместе с ним стартует новый сезон футбольного менеджера Fantasy Football от Tribuna.com.
Собирайте свою команду из реальных футболистов, соревнуйтесь с друзьями, коллегами, болельщиками вашего любимого клуба в специальных Лигах.
В турнир заявилось уже более тысячи команд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже совсем стартует новый сезон чемпионата Беларуси, а вместе с ним стартует новый сезон футбольного менеджера Fantasy Football от Tribuna.com.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии