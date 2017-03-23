Уже совсем стартует новый сезон чемпионата Беларуси, а вместе с ним стартует новый сезон футбольного менеджера Fantasy Football от Tribuna.com.

Собирайте свою команду из реальных футболистов, соревнуйтесь с друзьями, коллегами, болельщиками вашего любимого клуба в специальных Лигах.

В турнир заявилось уже более тысячи команд.



