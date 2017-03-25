Экс-капитан сборной Беларуси Сергей Рутенко отметил безопасность в стране.

«Самый главный фактор – безопасность. У нас по сравнению с европейскими странами все спокойно. Когда игрок приезжает в незнакомую страну с семьей, сами понимаете – это самый главный фактор.

У меня в Испании дети ходили в детский сад и в школу. На мой взгляд, наши учреждения не проигрывают, а зачастую мне, например, нравятся больше», – сказал Рутенко в программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1».