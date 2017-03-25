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Сергей Рутенко: «Самый главный фактор – безопасность. У нас по сравнению с европейскими странами все спокойно»
26.03.2017 22:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-капитан сборной Беларуси Сергей Рутенко отметил безопасность в стране.
«Самый главный фактор – безопасность. У нас по сравнению с европейскими странами все спокойно. Когда игрок приезжает в незнакомую страну с семьей, сами понимаете – это самый главный фактор.
У меня в Испании дети ходили в детский сад и в школу. На мой взгляд, наши учреждения не проигрывают, а зачастую мне, например, нравятся больше», – сказал Рутенко в программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1».
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Сергей Рутенко: «Самый главный фактор – безопасность. У нас по сравнению с европейскими странами все спокойно»
Экс-капитан сборной Беларуси Сергей Рутенко отметил безопасность в стране.
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