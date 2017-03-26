﻿ НБА. 31 очко Лу Уильямса помогло «Хьюстону» обыграть «Оклахома-Сити», «Сакраменто» вырвал победу у «Клипперс» и другие результаты. 21.by
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НБА. 31 очко Лу Уильямса помогло «Хьюстону» обыграть «Оклахома-Сити», «Сакраменто» вырвал победу у «Клипперс» и другие результаты

27.03.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей. «Атланта» примет на своем паркете «Бруклин», «Хьюстон» Джеймса Харден встретится с «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Финикс 120:106 (38:18, 31:29, 29:33, 22:26)
Дата проведения
26 марта, 20.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Уокер (31 + 9 передач), Марв. Уильямс (21 + 7 подборов), Батюм (18 + 10 передач), Зеллер (16 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (14)  старт; Камински (10 + 7 подборов), Белинелли (8), Лэмб (2), Уэбер (0).
Финикс
Букер (23), Уоррен (21 + 10 подборов), Юлис (16 + 9 передач), Крисс (13), Лень (8)  старт; Дадли (12), Уильямс (11 + 11 подборов), Джонс (2), Эдди (0).

 

Атланта – Бруклин 92:107 (20:32, 28:23, 20:23, 24:29)
Дата проведения
26 марта, 20.00, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Шредер (24 + 8 передач), Ховард (19 + 16 подборов + 5 потерь), Принс (17), Хардуэй (16), Ильясова (9 + 18 подборов)  старт; Дилэйни (2), Данливи (2), Хамфрис (2), Кальдерон (1), Бембри (0), Мускала (0).
Бруклин
Лопес (23 + 7 подборов), Лин (19 + 8 передач), Холлис-Джефферсон (11 + 13 подборов), ЛеВерт (8), Фой (0)  старт; Макдэниэлс (11), Динуидди (10), Уайтхэд (9), Букер (8 + 7 подборов), Эйси (6), Гудвин (2).

 

Клипперс – Сакраменто 97:98 (24:24, 20:18, 32:23, 21:33)
Дата проведения
26 марта, 22.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Джордан (20 + 11 подборов), Пол (17 + 9 передач), Гриффин (17), Риверс (10 + 9 подборов), Мба а Муте (5)  старт; Кроуфорд (9), Спейтс (7), Фелтон (6), Басс (4), Пирс (2), Джонсон (0).
Сакраменто
Коллисон (19), Хилд (15 + 7 подборов), Эванс (8), Коули-Стайн (8 + 14 подборов), Лабиссьер (2)  старт; Толливер (15), Папаяннис (12), Маклемор (8), Гэллоуэй (6), Темпл (5).

 

Милуоки – Чикаго 94:109 (31:29, 24:27, 24:35, 15:18)
Дата проведения
26 марта, 22.30, «Bradley Center»
Онлайн матча Статистика
Милуоки
Адетокумбо (22 + 8 подборов), Миддлтон (14), Брогдон (14), Снелл (7), Макер (3)  старт; Монро (16), Терри (8), Телетович (8), Деллаведова (2), Вон (0), Джонс (0), Хоуз (0).
Чикаго
Миротич (28 + 8 подборов), Батлер (20 + 14 передач + 6 потерь), Рондо (18 + 9 подборов + 9 передач), Лопес (18), Ципзер (10)  старт; Картер-Уильямс (4), Портис (4), Ловернь (4), Валентайн (3), Кэнан (0), Грант (0), Пэйн (0).

 

Хьюстон – Оклахома-Сити 137:125 (37:31, 42:28, 34:29, 24:37)
Дата проведения
26 марта, 22.30, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Гордон (24), Ариза (24 + 6 передач), Харден (22 + 12 передач + 5 потерь), Капела (11 + 9 подборов), Беверли (0 + 5 потерь)  старт; Уильямс (31), Нене (17), Деккер (8).
Оклахома-Сити
Уэстбрук (39 + 11 подборов + 13 передач + 5 потерь), Оладипо (15), Гибсон (12), Адамс (11), Роберсон (8 + 7 подборов)  старт; Кантер (23), Абринес (11), Макдермотт (3), Грант (3), Коул (0), Кристон (0), Сабонис (0).

 

Индиана – Филадельфия 107:94 (27:18, 24:27, 30:24, 26:25)
Дата проведения
27 марта, 01.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Джордж (21 + 8 подборов), Тернер (17 + 16 подборов), Тиг (16), Эллис (10), Янг (2)  старт; Джефферсон (14 + 7 подборов), Брукс (10), Майлз (10), Аллен (3), Стаки (2), Кристмас (2), Янг (0), Серафин (0).
Филадельфия
Ковингтон (15), Холмс (11 + 12 подборов), Шарич (9 + 10 подборов), Макконнелл (8 + 7 передач), Луваву-Кабарро (8)  старт; Родригес (16), Лонг (15 + 10 подборов), Стаускас (7), Хендерсон (5), Андерсон (0).

 

Бостон – Майами 112:108 (22:27, 31:31, 32:17, 27:33)
Дата проведения
27 марта, 01.00, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Томас (30 + 6 потерь), Краудер (25), Джонсон (14 + 7 подборов), Брэдли (8), Хорфорд (7 + 10 подборов + 8 передач)  старт; Олиник (9), Браун (8), Смарт (7 + 9 передач), Жеребко (4), Розир (0), Грин (0).
Майами
Уайтсайд (19 + 15 подборов), Драгич (13 + 5 потерь), Ричардсон (9), Бэббит (9), Макгрудер (4)  старт; Джонсон (24), Дж. Джонсон (20 + 6 передач), Рид (7), Эллингтон (3).

 

Голден Стэйт – Мемфис 106:94 (25:28, 31:26, 27:27, 23:13)
Дата проведения
27 марта, 03.00, «Oracle Arena»
Онлайн матча Статистика
Голден Стэйт
Томпсон (31), Карри (21 + 11 передач + 5 потерь), Грин (9 + 7 подборов), Пачулия (2), Маккоу (0)  старт; Игудала (20 + 7 подборов), Барнс (10), Кларк (5), Уэст (3), МакГи (3), Ливингстон (2).
Мемфис
Конли (29 + 6 передач + 6 потерь), Рэндолф (15), Грин (13 + 8 подборов), Картер (9), Аллен (8)  старт; Эннис (7 + 8 подборов), Дэниелс (6), Райт (4), Харрисон (3), Болдуин (0), Селден (0), Дэвис (0).

 

Денвер – Новый Орлеан 90:115 (26:29, 14:26, 19:32, 31:28)
Дата проведения
27 марта, 03.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика
Денвер
Харрис (13), Галлинари (11), Йокич (8 + 13 подборов), Нельсон (4), Чендлер (4)  старт; Пламли (16), Мюррэй (13), Бартон (8), Фарид (6 + 7 подборов), Артур (5), Мудиай (2), Миллер (0), Эрнангомес (0).
Новый Орлеан
Дэвис (31 + 15 подборов), Холидэй (13 + 7 передач), Фрэйзер (11 + 8 передач), Каннингем (6 + 8 подборов), Хилл (5)  старт; Кроуфорд (13 + 7 передач), Мотеюнас (13 + 8 подборов), Мур (12), Аженса (6 + 7 подборов), Кук (3), Диалло (2).

 

Лейкерс – Портленд 81:97 (17:22, 15:18, 24:37, 25:20)
Дата проведения
27 марта, 04.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Лейкерс
Расселл (22), Кларксон (10 + 7 подборов + 6 передач), Зубац (10 + 7 подборов), Рэндл (4 + 9 подборов), Брюэр (3)  старт; Эннис (14), Нваба (9), Нэнс (9 + 7 подборов), Блэк (0).
Портленд
Лиллард (22 + 7 подборов), Макколлум (13), Нуркич (9 + 13 подборов), Харклесс (8), Вонле (8 + 14 подборов)  старт; Крэбб (18), Амину (9 + 10 подборов), Ленард (8), Тернер (2), Напьер (0), Коннотон (0), Лэйман (0).

 

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