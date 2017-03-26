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НБА. 31 очко Лу Уильямса помогло «Хьюстону» обыграть «Оклахома-Сити», «Сакраменто» вырвал победу у «Клипперс» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей. «Атланта» примет на своем паркете «Бруклин», «Хьюстон» Джеймса Харден встретится с «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
26 марта, 20.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
-
Уокер (31 + 9 передач),
Марв. Уильямс (21 + 7 подборов),
Батюм (18 + 10 передач),
Зеллер (16 + 7 подборов),
Кидд-Гилкрист (14) старт;
Камински (10 + 7 подборов),
Белинелли (8),
Лэмб (2),
Уэбер (0).
- Финикс
-
Букер (23),
Уоррен (21 + 10 подборов),
Юлис (16 + 9 передач),
Крисс (13),
Лень (8) старт;
Дадли (12),
Уильямс (11 + 11 подборов),
Джонс (2),
Эдди (0).
- Дата проведения
-
26 марта, 20.00, «Philips Arena»
- Атланта
-
Шредер (24 + 8 передач),
Ховард (19 + 16 подборов + 5 потерь),
Принс (17),
Хардуэй (16),
Ильясова (9 + 18 подборов) старт;
Дилэйни (2),
Данливи (2),
Хамфрис (2),
Кальдерон (1),
Бембри (0),
Мускала (0).
- Бруклин
-
Лопес (23 + 7 подборов),
Лин (19 + 8 передач),
Холлис-Джефферсон (11 + 13 подборов),
ЛеВерт (8),
Фой (0) старт;
Макдэниэлс (11),
Динуидди (10),
Уайтхэд (9),
Букер (8 + 7 подборов),
Эйси (6),
Гудвин (2).
- Дата проведения
-
26 марта, 22.30, «Staples Center»
- Клипперс
-
Джордан (20 + 11 подборов),
Пол (17 + 9 передач),
Гриффин (17),
Риверс (10 + 9 подборов),
Мба а Муте (5) старт;
Кроуфорд (9),
Спейтс (7),
Фелтон (6),
Басс (4),
Пирс (2),
Джонсон (0).
- Сакраменто
-
Коллисон (19),
Хилд (15 + 7 подборов),
Эванс (8),
Коули-Стайн (8 + 14 подборов),
Лабиссьер (2) старт;
Толливер (15),
Папаяннис (12),
Маклемор (8),
Гэллоуэй (6),
Темпл (5).
- Дата проведения
-
26 марта, 22.30, «Bradley Center»
- Милуоки
-
Адетокумбо (22 + 8 подборов),
Миддлтон (14),
Брогдон (14),
Снелл (7),
Макер (3) старт;
Монро (16),
Терри (8),
Телетович (8),
Деллаведова (2),
Вон (0),
Джонс (0),
Хоуз (0).
- Чикаго
-
Миротич (28 + 8 подборов),
Батлер (20 + 14 передач + 6 потерь),
Рондо (18 + 9 подборов + 9 передач),
Лопес (18),
Ципзер (10) старт;
Картер-Уильямс (4),
Портис (4),
Ловернь (4),
Валентайн (3),
Кэнан (0),
Грант (0),
Пэйн (0).
- Дата проведения
-
26 марта, 22.30, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Гордон (24),
Ариза (24 + 6 передач),
Харден (22 + 12 передач + 5 потерь),
Капела (11 + 9 подборов),
Беверли (0 + 5 потерь) старт;
Уильямс (31),
Нене (17),
Деккер (8).
- Оклахома-Сити
-
Уэстбрук (39 + 11 подборов + 13 передач + 5 потерь),
Оладипо (15),
Гибсон (12),
Адамс (11),
Роберсон (8 + 7 подборов) старт;
Кантер (23),
Абринес (11),
Макдермотт (3),
Грант (3),
Коул (0),
Кристон (0),
Сабонис (0).
- Дата проведения
-
27 марта, 01.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Джордж (21 + 8 подборов),
Тернер (17 + 16 подборов),
Тиг (16),
Эллис (10),
Янг (2) старт;
Джефферсон (14 + 7 подборов),
Брукс (10),
Майлз (10),
Аллен (3),
Стаки (2),
Кристмас (2),
Янг (0),
Серафин (0).
- Филадельфия
-
Ковингтон (15),
Холмс (11 + 12 подборов),
Шарич (9 + 10 подборов),
Макконнелл (8 + 7 передач),
Луваву-Кабарро (8) старт;
Родригес (16),
Лонг (15 + 10 подборов),
Стаускас (7),
Хендерсон (5),
Андерсон (0).
- Дата проведения
-
27 марта, 01.00, «TD Garden»
- Бостон
-
Томас (30 + 6 потерь),
Краудер (25),
Джонсон (14 + 7 подборов),
Брэдли (8),
Хорфорд (7 + 10 подборов + 8 передач) старт;
Олиник (9),
Браун (8),
Смарт (7 + 9 передач),
Жеребко (4),
Розир (0),
Грин (0).
- Майами
-
Уайтсайд (19 + 15 подборов),
Драгич (13 + 5 потерь),
Ричардсон (9),
Бэббит (9),
Макгрудер (4) старт;
Джонсон (24),
Дж. Джонсон (20 + 6 передач),
Рид (7),
Эллингтон (3).
- Дата проведения
-
27 марта, 03.00, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
-
Томпсон (31),
Карри (21 + 11 передач + 5 потерь),
Грин (9 + 7 подборов),
Пачулия (2),
Маккоу (0) старт;
Игудала (20 + 7 подборов),
Барнс (10),
Кларк (5),
Уэст (3),
МакГи (3),
Ливингстон (2).
- Мемфис
-
Конли (29 + 6 передач + 6 потерь),
Рэндолф (15),
Грин (13 + 8 подборов),
Картер (9),
Аллен (8) старт;
Эннис (7 + 8 подборов),
Дэниелс (6),
Райт (4),
Харрисон (3),
Болдуин (0),
Селден (0),
Дэвис (0).
- Дата проведения
-
27 марта, 03.00, «Pepsi Center»
- Денвер
-
Харрис (13),
Галлинари (11),
Йокич (8 + 13 подборов),
Нельсон (4),
Чендлер (4) старт;
Пламли (16),
Мюррэй (13),
Бартон (8),
Фарид (6 + 7 подборов),
Артур (5),
Мудиай (2),
Миллер (0),
Эрнангомес (0).
- Новый Орлеан
-
Дэвис (31 + 15 подборов),
Холидэй (13 + 7 передач),
Фрэйзер (11 + 8 передач),
Каннингем (6 + 8 подборов),
Хилл (5) старт;
Кроуфорд (13 + 7 передач),
Мотеюнас (13 + 8 подборов),
Мур (12),
Аженса (6 + 7 подборов),
Кук (3),
Диалло (2).
- Дата проведения
-
27 марта, 04.30, «Staples Center»
- Лейкерс
-
Расселл (22),
Кларксон (10 + 7 подборов + 6 передач),
Зубац (10 + 7 подборов),
Рэндл (4 + 9 подборов),
Брюэр (3) старт;
Эннис (14),
Нваба (9),
Нэнс (9 + 7 подборов),
Блэк (0).
- Портленд
-
Лиллард (22 + 7 подборов),
Макколлум (13),
Нуркич (9 + 13 подборов),
Харклесс (8),
Вонле (8 + 14 подборов) старт;
Крэбб (18),
Амину (9 + 10 подборов),
Ленард (8),
Тернер (2),
Напьер (0),
Коннотон (0),
Лэйман (0).
Таблица НБА
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