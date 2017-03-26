Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о том, отличаются ли сборные Александра Хацкевича и команда Беларуси Игоря Криушенко.

– Самое интересное. Убрали Хацкевича. Или сам ушел? Я не знаю. Есть куча версий. У отдельно взятой организации на сей счет есть куча версий, которые со временем меняются. Не знаю, что там произошло. Но есть факт. Он ушел. Хацкевич больше не главный тренер сборной. Есть второй факт – очень долго искали нового главного тренера для команды. Извелись прямо в поисках! Есть третий факт – назначили в цейтноте тренера, который совмещает. Найдешь ли какие-то различие между этими сборными?

Васильев: Стало хуже.

Канашиц: Например, по составу я не заметил больших различий. Зачем вообще совершать все эти телодвижения – остается загадкой. Вторая загадка: повезли в Швецию 24 человека. 24 человека! Футболистов на отборочный матч! Это что такое вообще? Да, скажут, что там товарищеский матч с Македонией. У меня вопрос: зачем он? кому он нужен этот товарищеский матч с Македонией? Что там будут делать, что там будут смотреть? Говорят, проверять будем. Кого там проверять? Их уже 10 лет проверяют этих футболистов. В одних и тех же матчах. А, наигрывать? Конечно! К 9 июня будут наигрывать! К 9 июня! Я не понимаю. Это какое-то зазеркалье вообще, – сказал Канашиц.

Игорь Криушенко: «Игра с Македонией товарищеская, думаю, сыграем достойно и в атаке, и в обороне»