Журналист Сергей Новиков поделился мнением о тактике сборной Беларуси в игре против Швеции (0:4) в квалификации ЧМ-2018.

«Да, игра от обороны предполагает еще целый ряд сопутствующих качеств у команды. Это должна быть самоотдача, злость в отборе, компактность и быстрый выход из обороны в атаку с помощью длинного паса. В матче со Швецией я не увидел ничего такого. Я увидел просто стоячую команду, которая собралась играть в оборонный футбол, не действуя в отборе мяча. Такое просто по определению невозможно, но почему-то получилось у нашей команды в первом тайме. Думаю, второй тайм не слишком от него отличался.

На моментах матча видно, как свободно шведы чувствуют себя и в зоне подхода к штрафной и непосредственно в ее границах. У нас нет вот этой самой прессинговой игры, которая предполагает прежде всего построение в пять защитников с тремя центральными.

Два опорных? Я уверен, что так нужно было играть как минимум тогда, когда изменился счет во втором тайме. Для меня большая загадка, почему наша схема осталась неизменной от стартового до финального свистка вообще.

Что касается игры в три защитника, то да – это сейчас трендово. Это сейчас не так критикуемо, как во времена, когда сборной руководил Георгий Петрович. Но по прорисовке игры я увидел ту самую печаль-тоску, которая была в худших матчах сборной Кондратьева. С Украиной, со Словакией. Вот эти три центральных защитника – это не укрепление. Это не усиление надежности игры в центре. Это увеличение количества рук, ног, голов и людей, которые могут ошибиться. Которые не сыграны. И делая вместо двух игроков трех, тренер в полтора раза увеличивает вероятность той персональной ошибки, на которые он в итоге потом сетовал после матча.

Бордачев – кадровая ошибка? Матч нам не дал права говорить, что кто-то был поставлен неправильно. Я не увидел вообще никакой идеологии в игре нашей сборной. В Стокгольме для меня было огромным разочарованием, что единственный наигранный из креативных элементов – это были далекие вводы мяча из аута :). Один раз исполнил Риос и один или два раза Бордачев. Все! Большей остроты в штрафной не возникало», – сказал Новиков в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».