﻿ Олег Кубарев: «В еврокубках постараемся дойти как минимум до раунда плей-офф. В чемпионате хотим побороться за первое место». 21.by
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Олег Кубарев: «В еврокубках постараемся дойти как минимум до раунда плей-офф. В чемпионате хотим побороться за первое место»

28.03.2017 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер солигорского «Шахтера» Олег Кубарев в беседе с журналистом газеты «Прессбол» Владимиром Пирогом поделился ожиданиями от предстоящего сезона чемпионата Беларуси.

– Какими результатами останетесь удовлетворены в чемпионате и Лиге Европы?

– В еврокубках постараться дойти как минимум до раунда плей-офф, а там при удачном жребии прыгнуть выше позиции, которой «Шахтер» уже достигал. В чемпионате, естественно, хотим побороться за первое место.

При этом очень важно демонстрировать достойную игру — пусть даже что-то не получится, но специалисты и болельщики оценят ее хорошо. А еще один показатель — если народ в Солигорске пойдет на трибуны, и будет любить и поддерживать свою команду, – сказал Кубарев.

 
 
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Главный тренер солигорского «Шахтера» Олег Кубарев в беседе с журналистом газеты «Прессбол» Владимиром Пирогом поделился ожиданиями от предстоящего сезона...

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