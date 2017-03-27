Главный тренер солигорского «Шахтера» Олег Кубарев в беседе с журналистом газеты «Прессбол» Владимиром Пирогом поделился ожиданиями от предстоящего сезона чемпионата Беларуси.

– Какими результатами останетесь удовлетворены в чемпионате и Лиге Европы?

– В еврокубках постараться дойти как минимум до раунда плей-офф, а там при удачном жребии прыгнуть выше позиции, которой «Шахтер» уже достигал. В чемпионате, естественно, хотим побороться за первое место.

При этом очень важно демонстрировать достойную игру — пусть даже что-то не получится, но специалисты и болельщики оценят ее хорошо. А еще один показатель — если народ в Солигорске пойдет на трибуны, и будет любить и поддерживать свою команду, – сказал Кубарев.