Сегодня сборная Беларуси в товарищеском матче крупно уступила Македонии (0:3).

Таким образом, национальная команда под руководством Игоря Криушенко проиграла два матча с общим счетом 0:7. Напомним, до этого в рамках квалификации ЧМ-2018 белорусов разгромили шведы (0:4).

Кроме того, сборная Беларуси не может выиграть в трех поединках подряд. Последняя виктория была одержана 9 ноября 2016 года в товарищеском матче против Греции (1:0).

Добавим, что Беларусь прежде лишь раз проиграла два матча подряд с разницей 0:7. В 2003 году национальная команда уступила Голландии (0:2) и Австрии (0:5).