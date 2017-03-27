Главный тренер сборной Македонии Игор Ангеловски поделился эмоциями после победы над Беларусью (3:0).

«Поздравляю игроков. Мы счастливы, потому что доминировали на поле против Беларуси, которая почти на 100 мест выше в рейтинге ФИФА. Многие нас критиковали за этот рейтинг: думаю, сейчас он будет улучшаться.

Хорошо играли в предыдущих матчах, но не всегда добивались результата. Рад, что сейчас эти результаты появились. Две победы подряд ждали очень долго и от этого радостно. Но никакой эйфории быть не должно, предстоит много работы», – сообщил тренер.