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Главный тренер Македонии: «Доминировали на поле против Беларуси, которая почти на 100 мест выше в рейтинге ФИФА»
28.03.2017 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Македонии Игор Ангеловски поделился эмоциями после победы над Беларусью (3:0).
«Поздравляю игроков. Мы счастливы, потому что доминировали на поле против Беларуси, которая почти на 100 мест выше в рейтинге ФИФА. Многие нас критиковали за этот рейтинг: думаю, сейчас он будет улучшаться.
Хорошо играли в предыдущих матчах, но не всегда добивались результата. Рад, что сейчас эти результаты появились. Две победы подряд ждали очень долго и от этого радостно. Но никакой эйфории быть не должно, предстоит много работы», – сообщил тренер.
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Главный тренер Македонии: «Доминировали на поле против Беларуси, которая почти на 100 мест выше в рейтинге ФИФА»
Главный тренер сборной Македонии Игор Ангеловски поделился эмоциями после победы над Беларусью (3:0).
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