Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после матчей со Швецией (0:4) в квалификации ЧМ-2018 и Македонией (0:3) в товарищеской игре подвел итог выступления национальной команды.

– Понятно, что хорошего мало. Но опять же отрицательный результат – это тоже результат. Дал много пищи для размышлений. Дал сыграть сегодня всем, кто не участвовал в первой игре. Потому что еще раз скажу, что люди вызваны в сборную и их надо было посмотреть. Посмотреть, кто и что может. Посмотреть в одной схеме, посмотреть в другой схеме. А сейчас уже будем работать более целенаправленно. И смотреть позиции, которые нам нужно качественно поменять и укрепить. Будем думать. Будем рассматривать и новых кандидатов и с внутреннего чемпионата. Потому что основную массу, кто у нас играет за рубежом, мы посмотрели. И сейчас позиции, которые нас не удовлетворяют, будем смотреть и пытаться использовать ребят из чемпионата Беларуси.

– То есть можно даже ждать радикальных выводов из этих семи мячей в двух играх?

– Радикальных, наверное, нет. Но изменения будут. Нужно двигаться. Нужно укреплять позиции и нужно уже работать непосредственно на результат.

– 7 мячей слишком много в двух матчах. Чем объясняете такое обилие пропущенных мячей?

– Наверное, ошибки. Непонятные мне. Просто ошибки, которые выбивают не только нас из колеи, но и ребят, которые находятся на поле. С другой стороны – не до конца выполнение каких-то установок. Опять же обилие брака, которое заставляет дополнительные силы на отбор мяча. Вот это все в совокупности дало вот такой вот плачевный результат на данный момент.

– Как оцените коммуникацию в сборной на этом сборе?

– С этим проблем не было. Коллектив есть. Но хотелось бы больше лидеров именно на поле. Ребят, которые в трудный момент поведут за собой. Которые и подскажут, потому что кричать мне одному с бровки достаточно сложно. Когда много зрителей на стадионе – докричаться тяжело. Поэтому нужны лидеры, которые именно в нужный момент направят в нужное русло действия всей команды.

– Вам постоянно будут задавать вопрос о схеме. Будет ли она меняться? Корень зла может ли крыться только в этом?

– Вы видели. На второй тайм схему мы поменяли – сыграли в два нападающих. Поэтому я не считаю, что корень зла в схеме. Мы попробовали одну, вторую схему. Возможно, еще попробуем. Команда все равно должна играть не только по одной схеме и должна перестраиваться не только в отдельной игре, но и в процессе матча. Поэтому этот процесс будет идти, будут наигрываться варианты со схемой. Еще раз говорю, что здесь кто-то сыграл в какой-то схеме, в нехарактерный для него футбол. Как, допустим, Брессан – в два опорных, которые должны и большой объем выполнять, хороший отбор. Да, знали, что на некоторых позициях будет сложно людям выполнить установку до конца. Но все равно хотелось посмотреть. А отсюда уже будем делать выводы и более конкретно знать кого и в какой схеме использовать.

– Что для вас будет самым трудным в ближайшие два месяца до следующего мата сборной?

– Пережить вот эти 0:7 с выезда. Это, наверное, самый сложный момент психологически. Но нужно быть сильным, стойким. И нужно все равно знать до конца что ты делаешь и что ты делаешь это правильно, – сказал Криушенко в эфире АБФФ-ТВ.