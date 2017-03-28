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Виталий Родионов: «Знаете, такой печальный и горький опыт – это тоже опыт»

29.03.2017 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард сборной Беларуси Виталий Родионов поделился мнением о матче против Македонии (0:3) в товарищеском матче.

«Да собственно ничего не получилось у нас. Хотя вроде как впереди были моменты. Но не забили. А в сзади, наверное, не все получилось. Поэтому соперник создавал моменты и их реализовал.

– То, что сзади не получилось, это нехватка времени на тренировках? Или какие-то ошибки?

– Мне сложно судить. Но это, скорее всего, все вместе. Взаимодействие касается не только линии защиты, но и вообще – общекомандные. Если команда не забивает, то это общая проблема. Точно так же, как и команда пропускает.  Это общая проблема. Наверное, все-таки… (пауза) не получилось все вместе у нас.

Знаете, такой печальный и горький опыт – это тоже опыт. Полезный в любом случае не только как действующему игроку, но и в дальнейшем. Думаю, что он пригодится, – сказал Родионов в эфире АБФФ-ТВ.

Мы прячем глаза и чертовски устали. Что происходит со сборной Беларуси

 
 
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Форвард сборной Беларуси Виталий Родионов поделился мнением о матче против Македонии (0:3) в товарищеском матче.

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