|
Виталий Родионов: «Знаете, такой печальный и горький опыт – это тоже опыт»
29.03.2017 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард сборной Беларуси Виталий Родионов поделился мнением о матче против Македонии (0:3) в товарищеском матче.
«Да собственно ничего не получилось у нас. Хотя вроде как впереди были моменты. Но не забили. А в сзади, наверное, не все получилось. Поэтому соперник создавал моменты и их реализовал.
– То, что сзади не получилось, это нехватка времени на тренировках? Или какие-то ошибки?
– Мне сложно судить. Но это, скорее всего, все вместе. Взаимодействие касается не только линии защиты, но и вообще – общекомандные. Если команда не забивает, то это общая проблема. Точно так же, как и команда пропускает. Это общая проблема. Наверное, все-таки… (пауза) не получилось все вместе у нас.
Знаете, такой печальный и горький опыт – это тоже опыт. Полезный в любом случае не только как действующему игроку, но и в дальнейшем. Думаю, что он пригодится, – сказал Родионов в эфире АБФФ-ТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард сборной Беларуси Виталий Родионов поделился мнением о матче против Македонии (0:3) в товарищеском матче.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии