|
Сергей Стась-младший присоединился к сборной Беларуси
29.03.2017 11:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, на «Минск-Арене» стартовал тренировочный кэмп сборной Беларуси.
Сегодня к составу нашей команды присоединился форвард Сергей Стась-младший, который выступает в немецкой DEL-2.
За клуб «Байройт» Стась в сезоне 2016-2017 в 44 матчах хоккеист набрал 26 (9+17) очков.
Напомним, 25-летний хоккеист провел всю взрослую карьеру в Германии и имеет немецкое гражданство. В национальную команду Беларуси вызван впервые.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщалось ранее, на «Минск-Арене» стартовал тренировочный кэмп сборной Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии