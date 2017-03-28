Как сообщалось ранее, на «Минск-Арене» стартовал тренировочный кэмп сборной Беларуси.

Сегодня к составу нашей команды присоединился форвард Сергей Стась-младший, который выступает в немецкой DEL-2.

За клуб «Байройт» Стась в сезоне 2016-2017 в 44 матчах хоккеист набрал 26 (9+17) очков.

Напомним, 25-летний хоккеист провел всю взрослую карьеру в Германии и имеет немецкое гражданство. В национальную команду Беларуси вызван впервые.