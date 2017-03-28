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АБФФ почти в полтора раза сократила расходы на детско-юношеский и массовый футбол в 2017 году

29.03.2017 16:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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АБФФ почти в полтора раза сократила расходы на детско-юношеский и массовый футбол в 2017 году

Расходы на детско-юношеский и массовый футбол: 2093,54 тыс. рублей в 2016 году, 1476,30 тыс. рублей в 2017 году.

Подробнее финансовый отчет АБФФ за 2016 год, а также утвержденный Конференцией АБФФ бюджет организации на 2017 год смотрите здесь.

 
 
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АБФФ почти в полтора раза сократила расходы на детско-юношеский и массовый футбол в 2017 году Расходы на детско-юношеский и массовый футбол: 2093,54 тыс.

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