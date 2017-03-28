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Игорь Криушенко: «В расширенном списке были Алексиевич, Лаптев, Януш, Матвейчик, Бурко, Клопоцкий, Бегунов, Климович, Евдокимов, Корзун, Лисакович»
29.03.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после поражения от македонцев в выездной товарищеской встрече (0:3) в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Мордасевичем назвал фамилии игроков, находящихся в ближайшем резерве национальной команды.
– Кто был в расширенном списке игроков, которые рассматривались вами для участия в сборе, но не попали в окончательный состав?
– Это и Алексиевич, и Лаптев, и Януш, и Матвейчик с Бурко, и Клопоцкий, и Бегунов, и Климович, и Евдокимов, и Корзун, и Лисакович. Может, кого-то еще забыл.
– В составе македонцев вышел и неплохо смотрелся 16-летний Чурлинов. Почему у нас нет таких парней?
– А где играет этот 16-летний парень? В «Кельне»? Вот вам и ответ на ваш вопрос.
– Сборная нуждается в омоложении?
– Естественно. Но это ответственный шаг. Будем следить за ребятами, двигаться в этом направлении. Однако в матчах со шведами и македонцами решил опереться на тех игроков, что были собраны до меня. Важно было посмотреть, что они из себя представляют, – сказал Криушенко.
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Игорь Криушенко: «В расширенном списке были Алексиевич, Лаптев, Януш, Матвейчик, Бурко, Клопоцкий, Бегунов, Климович, Евдокимов, Корзун, Лисакович»
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после поражения от македонцев в выездной товарищеской встрече (0:3) в разговоре с корреспондентом «Прессбола»...
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