Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после поражения от македонцев в выездной товарищеской встрече (0:3) в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Мордасевичем назвал фамилии игроков, находящихся в ближайшем резерве национальной команды.

– Кто был в расширенном списке игроков, которые рассматривались вами для участия в сборе, но не попали в окончательный состав?

– Это и Алексиевич, и Лаптев, и Януш, и Матвейчик с Бурко, и Клопоцкий, и Бегунов, и Климович, и Евдокимов, и Корзун, и Лисакович. Может, кого-то еще забыл.

– В составе македонцев вышел и неплохо смотрелся 16-летний Чурлинов. Почему у нас нет таких парней?

– А где играет этот 16-летний парень? В «Кельне»? Вот вам и ответ на ваш вопрос.

– Сборная нуждается в омоложении?

– Естественно. Но это ответственный шаг. Будем следить за ребятами, двигаться в этом направлении. Однако в матчах со шведами и македонцами решил опереться на тех игроков, что были собраны до меня. Важно было посмотреть, что они из себя представляют, – сказал Криушенко.