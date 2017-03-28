﻿ НБА. «Сан-Антонио» – «Голден Стэйт», «Клипперс» сыграют с «Вашингтоном» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Сан-Антонио» – «Голден Стэйт», «Клипперс» сыграют с «Вашингтоном» и другие матчи

29.03.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей. «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» в очередной очной встрече продолжат борьбу за первое место в конференции и во всей лиге. В Лос-Анджелесе «Клипперс» сыграют с «Вашингтоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Оклахома-Сити
Дата проведения
30 марта, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча Превью

Филадельфия – Атланта
Дата проведения
30 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Превью

Бостон – Милуоки
Дата проведения
30 марта, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

Торонто – Шарлотт
Дата проведения
30 марта, 02.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Превью

Нью-Йорк – Майами
Дата проведения
30 марта, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Индиана
Дата проведения
30 марта, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Даллас
Дата проведения
30 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Голден Стэйт
Дата проведения
30 марта, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Вашингтон
Дата проведения
30 марта, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

Сакраменто – Юта
Дата проведения
30 марта, 05.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.

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