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НБА. «Сан-Антонио» – «Голден Стэйт», «Клипперс» сыграют с «Вашингтоном» и другие матчи
29.03.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей. «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» в очередной очной встрече продолжат борьбу за первое место в конференции и во всей лиге. В Лос-Анджелесе «Клипперс» сыграют с «Вашингтоном».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.
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