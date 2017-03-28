Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей. «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» в очередной очной встрече продолжат борьбу за первое место в конференции и во всей лиге. В Лос-Анджелесе «Клипперс» сыграют с «Вашингтоном».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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