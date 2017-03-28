﻿ Михаил Захаров: «Нормальных бы судей поставили, хоть не стыдно было бы даже и проиграть. А то, не катаются, а ходят». 21.by
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Михаил Захаров: «Нормальных бы судей поставили, хоть не стыдно было бы даже и проиграть. А то, не катаются, а ходят»

29.03.2017 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров прокомментировал поражение в третьем матче финальной серии Кубка президента против «Немана» (0:2).

– Проиграли – и проиграли, что тут скажешь… Просто посторонних людей столько в этом матче было, которые кататься не умеют, к сожалению.

- Ваша команда пропустила в конце периода, как и в Минске. Причина – потеря концентрации?

– Там «ноль» был на табло, я посмотрел.

- То есть гол засчитан не по правилам?

– Когда я поднял голову, на табло был «ноль». Все это видели. Открутили обратно и засчитали гол. Как такое может быть? Если гол был, тогда должна быть одна секунда, ее не было, все это видели. Все видели!

Я же говорю – четыре человека с другой стороны пришли. Они реально кататься не умеют! Вы посмотрите, сколько они ошибаются! Как таких людей можно ставить на игру? Я просто смотрю и диву даюсь. В одну сторону все дают, в другую – ничего.

Если человек не загнулся, как Когалев (разбивают ему лицо, они это не видят), ничего не дают, а если бы упал, то дали бы удаление. Развадовский 1 в 0 убегает, судьи не видят, как его сзади обхватывают.

О чем тут можно говорить? Одно и то же каждый год, одни и те же каждый год! Сначала их дисквалифицируют, потом они снова в финале судят. Нормальных бы судей поставили, хоть не стыдно было бы даже и проиграть. А то, блин, катаются… Даже не катаются, а ходят, – сказал Захаров.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров прокомментировал поражение в третьем матче финальной серии Кубка президента против «Немана» (0:2).

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