Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко расскзал о своем видении чемпионата Беларуси.

— Задача у моих подопечных будет одна: побеждать в каждом матче. Надо двигаться, как говорится, от игры к игре, а уже по ходу будем ориентироваться по таблице.

— Успели сделать какие-то выводы об уровне чемпионата Беларуси?

— Хотелось бы заметить, что наблюдается некоторая схожесть с украинским первенством. В Беларуси также есть пять-шесть команд, способных бороться за высокий результат. Подметил и сходство между «Крумкачамі» и чемпионатом Украины. «Вороны», как известно, являются единственной частной командой в чемпионате Беларуси. В украинском первенстве их также немного.

— Борисовский БАТЭ выделяется на фоне остальных коллективов?

— Да, безусловно. В масштабе белорусского футбола это флагман. Борисовчане уже не раз выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Да, прошлый сезон команде, может быть, не слишком удался, потому как она вылетела из обоих турниров, однако впереди новый, в котором, уверен, будет много интересных матчей.

— Каково возвращаться к работе после того, как вы пол­тора года были без практики?

— Не соглашусь с этим. Когда моя последняя команда — донецкий «Металлург» — прекратила своё существование, меня позвали экспертом на украинское телевидение. Вместе с ведущими, журналистами и моими коллегами по тренерскому цеху мы обсуждали в студии матчи украинского первенства и еврокубков. Я постоянно следил за матчами, обсуждал футбол с теми людьми, которые видят его в похожем ключе.

Напомним, ранее глава АБФФ Сергей Румас раскритиковал позиционирование «Крумкачоў» частным клубом. «Несмотря на то, что «Крумкачы» акцентируют внимание, что они единственный частный клуб в стране, который никогда не просит ни у кого поддержки, вы должны знать, что федерация и раньше оказывала клубу помощь,» – заявил Румас.

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