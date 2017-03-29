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Французский полузащитник Этунди перешел в брестское «Динамо»

30.03.2017 16:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Французский полузащитник Джуниор Этунди подписал контракт с брестским «Динамо». Соглашение рассчитано на 2 года.

До переезда в Брест выступал в молодежных командах французского «Страсбурга» и «Метца». Играет на позиции флангового полузащитника.

Отметим, что Этунди стал десятым легионером брестчан.

Французский полузащитник Этунди перешел в брестское «Динамо»

Фото: официальный сайт «Динамо-Брест»

 
Теги: Брест
 
 
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Французский полузащитник Джуниор Этунди подписал контракт с брестским «Динамо».

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