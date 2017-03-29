Французский полузащитник Джуниор Этунди подписал контракт с брестским «Динамо». Соглашение рассчитано на 2 года.

До переезда в Брест выступал в молодежных командах французского «Страсбурга» и «Метца». Играет на позиции флангового полузащитника.

Отметим, что Этунди стал десятым легионером брестчан.





Фото: официальный сайт «Динамо-Брест»