30 матчей плей-офф экстралиги посетили 48,025 болельщиков. В среднем, каждый матч Кубка президента собрал 1601 зрителя.

Этот показатель стал худшим по крайней мере за 9 лет (данные на сайте ФХРБ доступны лишь с сезона 2008/09).

Ранее посещаемость Кубка президента лишь дважды опускалась ниже отметки в 2 000 зрителей. В 2009-м году она составила 1916 зрителей, в 2013-м – 1957 человек.

По сравнению с сезоном 2015/16 посещаемость плей-офф экстралиги упала на 510 зрителей (почти 25 процентов).

Посещаемость экстралиги упала на 16 процентов, установлен антирекорд за последние 9 сезонов

Экстралига уступила по посещаемости чемпионатам Польши, Азии и вторым дивизионам семи стран