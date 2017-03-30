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Чемпионат Франции. «Нанси» без Черника проиграл «Генгаму»

31.03.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 31-м туре французской лиги 1 «Марсель» примет «Дижон», «Лион» в гостях сыграет с «Ренном», а «Ницца» встретится с «Бордо».

Матчи «Монако» – «Сент-Этьен» и «Метц» – «ПСЖ» перенесены.

Чемпионат Франции

31-й тур

Генгам – Нанси 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
31 марта, 20.00, «Рудуру»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 59 Прива.
ГенгамЮнссон, Кербра, Марсал, Мартинш Перейра, Сорбон, До, Дидо, Коко (де По, 63), Салибур (Санко, 90), Бриан, Прива (Менди, 70).
НансиНди Ассембе, Сету, Кретьен Бассер, Дианье, Мауасса, Диа, Диарра (Маркетти, 64), Кюффо (Гиделейе, 36), Бюзен, Мюратори, Хаджи (Дале, 73).
Предупреждения:
Мауасса (16), Мюратори (69), Мартинш Перейра (77).
Удаление:
Дианье (27).
Марсель – Дижон
Дата проведения
1 апреля, 18.00, «Велодром»
превью матча онлайн статистика
Бастия – Лилль
Дата проведения
1 апреля, 20.00, «Стад Арман Сезари»
превью матча онлайн статистика
Ренн – Лион
Дата проведения
2 апреля, 16.00, «Рю де Лорьен»
превью матча онлайн статистика
Лорьян – Кан
Дата проведения
2 апреля, 18.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика
Нант – Анжер
Дата проведения
2 апреля, 18.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика
Монпелье – Тулуза
Дата проведения
2 апреля, 18.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика
Ницца – Бордо
Дата проведения
2 апреля, 22.00, «Стад де Нис»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица лиги 1

Статистика лиги 1

 
 
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В 31-м туре французской лиги 1 «Марсель» примет «Дижон», «Лион» в гостях сыграет с «Ренном», а «Ницца» встретится с «Бордо».

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