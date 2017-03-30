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Чемпионат Франции. «Нанси» без Черника проиграл «Генгаму»
31.03.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 31-м туре французской лиги 1 «Марсель» примет «Дижон», «Лион» в гостях сыграет с «Ренном», а «Ницца» встретится с «Бордо».
Матчи «Монако» – «Сент-Этьен» и «Метц» – «ПСЖ» перенесены.
Чемпионат Франции
31-й тур
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В 31-м туре французской лиги 1 «Марсель» примет «Дижон», «Лион» в гостях сыграет с «Ренном», а «Ницца» встретится с «Бордо».
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