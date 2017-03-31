﻿ «Гомель» – БАТЭ. Матч посетили 7,5 тысяч зрителей, установлен рекорд сезона. 21.by
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«Гомель» – БАТЭ. Матч посетили 7,5 тысяч зрителей, установлен рекорд сезона

01.04.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч 1 тура чемпионата Беларуси «Гомель» – БАТЭ (1:1) посетили 7,5 тысяч зрителей.

Таким образом, установлен рекорд посещаемости стартовавшего сезона.

Ранее в матче Кубка Беларуси матч «Динамо» Брест – «Динамо» Минск посетили 7,3 тысячи зрителей.

Напомним, стадион в Гомеле вмещает более 14 тысяч зрителей.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Матч 1 тура чемпионата Беларуси «Гомель» – БАТЭ (1:1) посетили 7,5 тысяч зрителей.

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