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«Гомель» – БАТЭ. Матч посетили 7,5 тысяч зрителей, установлен рекорд сезона
01.04.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 1 тура чемпионата Беларуси «Гомель» – БАТЭ (1:1) посетили 7,5 тысяч зрителей.
Таким образом, установлен рекорд посещаемости стартовавшего сезона.
Ранее в матче Кубка Беларуси матч «Динамо» Брест – «Динамо» Минск
Напомним, стадион в Гомеле вмещает более 14 тысяч зрителей.
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Матч 1 тура чемпионата Беларуси «Гомель» – БАТЭ (1:1) посетили 7,5 тысяч зрителей.
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