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БАТЭ впервые с 2011 года проиграл в Кубке Беларуси с разницей в два мяча
05.04.2017 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси БАТЭ проиграл брестскому «Динамо» (0:2).
Отметим, что борисовчане не проигрывали в Кубке с разницей в два мяча с 2011 года. Тогда в матче 1/8 финала БАТЭ проиграл брестскому «Динамо» (1:3).
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В первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси БАТЭ проиграл брестскому «Динамо» (0:2).
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