﻿ БАТЭ впервые с 2011 года проиграл в Кубке Беларуси с разницей в два мяча. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ впервые с 2011 года проиграл в Кубке Беларуси с разницей в два мяча

05.04.2017 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси БАТЭ проиграл брестскому «Динамо» (0:2).

Отметим, что борисовчане не проигрывали в Кубке с разницей в два мяча с 2011 года. Тогда в матче 1/8 финала БАТЭ проиграл брестскому «Динамо» (1:3).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси БАТЭ проиграл брестскому «Динамо» (0:2).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виталий Павлов: «Перспективы не очень радужные, но это кубковые игры – здесь все может быть»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика