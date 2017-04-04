В первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси БАТЭ проиграл брестскому «Динамо» (0:2).

Отметим, что борисовчане не проигрывали в Кубке с разницей в два мяча с 2011 года. Тогда в матче 1/8 финала БАТЭ проиграл брестскому «Динамо» (1:3).