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Валерий Исаев: «Вот это матч! Вот и ответ по поводу сборной и уровня футбола в Беларуси»

05.04.2017 23:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский агент Валерий Исаев поделился эмоциями после матча 1/2 финала Кубка Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ (2:0).

«Уоу! Вот это матч! Ну вот и ответ по поводу сборной и уровня футбола в Беларуси. И фамилии есть новые: Седько, Иванов. Букаткин – зверь :). Мотивация и тренер!» – написал Исаев.

Максим Березинский: «Футболище! Примерно так можно возродить этот вид спорта в Беларуси»

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев поделился эмоциями после матча 1/2 финала Кубка Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ (2:0).

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