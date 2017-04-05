Белорусский агент Валерий Исаев поделился эмоциями после матча 1/2 финала Кубка Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ (2:0).

«Уоу! Вот это матч! Ну вот и ответ по поводу сборной и уровня футбола в Беларуси. И фамилии есть новые: Седько, Иванов. Букаткин – зверь :). Мотивация и тренер!» – написал Исаев.

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